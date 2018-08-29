Eren Albayrak, Jubilo Iwata'ya imza atmak üzere Japonya'ya gitti

Bir dönem Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansın ardından ismi büyüklerle anılan Eren Albayrak, uzun zamandır boştaydı.

Kariyerinde Trabzonspor, Rizesspor, Başakşehir, Konyaspor gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki sol bek Japon takımı Jubilo Iwata'ya imza atıyor.

BeinSports'un son dakika haberine göre; 1 kez A Milli Takım'a da çağrılan Eren Albayrak, yeni takımına imza atmak üzere Japonya'ya gitti.