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Eren Derdiyok: Eminim daha iyi olacağım

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Ankaragücü maçının ardından Eren Derdiyok kısa bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında bir de gol atmayı başaran Eren Derdiyok, kısa bir açıklama yaptı.

Maçın ardından konuşan Eren Derdiyok, ilerleyen haftalarda eksiklerini kapatacağını söyledi.

İşte Eren Derdiyok'un maç sonundaki sözleri...

''Zor bir dönem atlattım, sakatlıklardan sonra. Oynanması çok zor bir sahaydı. Mutluyuz, ilk deplasman maçı her zaman zordur.''

''%100 müyüm? Bir şey söyleyemeyeceğim. Eminim daha iyi olacağım, eksiklerim var. Çalışa çalışa onları da kapatacağım.''

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