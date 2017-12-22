Ergi Kırkın finali göremedi
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada milli tenisçi Ergi Kırkın, Rus rakibi Ivan Nedelko'ya 2-1 yenilerek elendi.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada milli tenisçi Ergi Kırkın, Rus rakibi Ivan Nedelko'ya 2-1 yenilerek elendi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen turnuvada, profesyonel kariyerinin ilk tekler yarı finaline çıkan Kırkın, Rus Ivan Nedelko ile karşılaştı.
18 yaşındaki Kırkın, bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden Nedelko'ya 7-6, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Dünya gençler klasmanında 20'nciliğe kadar tırmanmayı başaran Ergi Kırkın, çiftler kategorisinde de Rus partneri Nikolay Vylegzhanin ile yarı final oynama başarısı gösterdi.
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