İnegölspor'da Ergün Penbe dönemi!
Yaşanan başarısızlıklar nedeniyle takımla yolları ayrılan İsmail Güldüren´en yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, Galatasaray´ın eski oyuncusu Ergün Penbe ile anlaştı.
Yaşanan başarısızlıklar nedeniyle takımla yolları ayrılan İsmail Güldüren´en yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, Galatasaray´ın eski oyuncusu Ergün Penbe ile anlaştı. Galatasaray´ın 2000´li yıllardaki efsane kadrosunda yer alan Penbe, Teknik direktör olarak inegölspor ile anlaştı. Penbe için bugün tesislerde imza töreni düzenlenecek.
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