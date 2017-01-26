Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İnegölspor'da Ergün Penbe dönemi!

Yaşanan başarısızlıklar nedeniyle takımla yolları ayrılan İsmail Güldüren´en yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, Galatasaray´ın eski oyuncusu Ergün Penbe ile anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaşanan başarısızlıklar nedeniyle takımla yolları ayrılan İsmail Güldüren´en yerine Teknik Direktör arayışlarını sürdüren İnegölspor, Galatasaray´ın eski oyuncusu Ergün Penbe ile anlaştı. Galatasaray´ın 2000´li yıllardaki efsane kadrosunda yer alan Penbe, Teknik direktör olarak inegölspor ile anlaştı. Penbe için bugün tesislerde imza töreni düzenlenecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Referandumda 'Evet' kampanyasına kabine de katıldı

Referandumda 'Evet' kampanyasına kabine de katıldı

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Yılanlarla iç içe bir köy

Yılanlarla iç içe bir köy

İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu

İşsiz kalınca solucan tesisi kurdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA