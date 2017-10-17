Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ergün Penbe Gaziantepspor'la anlaşmak üzere

TFF 1. Lig'de teknik direktörlük belirsizliği devam eden Gaziantepspor'da Ergün Penbe sesleri yükselmeye başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan kötü sonuçların ardından; teknik direktör Bünyamin Süral ile yollar ayıran Gaziantepspor’da teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Ergün Penbe oldu. Penbe ile ön görüşme gerçekleştiren Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, gün içerisinde Penbe bir görüşme daha gerçekleştirecek. Eğer maddi konularda uzlaşma sağlanırsa Ergün Penbe Gaziantepspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan futbolculuğu döneminde Gaziantepspor formasını terleten Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak İnegölspor takımında görev almıştı.

(Ajansspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK bitiyor! Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

PKK bitiyor! Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA