Ergün Penbe Gaziantepspor'la anlaşmak üzere
TFF 1. Lig'de teknik direktörlük belirsizliği devam eden Gaziantepspor'da Ergün Penbe sesleri yükselmeye başladı.
Alınan kötü sonuçların ardından; teknik direktör Bünyamin Süral ile yollar ayıran Gaziantepspor’da teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Ergün Penbe oldu. Penbe ile ön görüşme gerçekleştiren Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, gün içerisinde Penbe bir görüşme daha gerçekleştirecek. Eğer maddi konularda uzlaşma sağlanırsa Ergün Penbe Gaziantepspor ile resmi sözleşme imzalayacak.
Öte yandan futbolculuğu döneminde Gaziantepspor formasını terleten Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak İnegölspor takımında görev almıştı.
(Ajansspor)
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