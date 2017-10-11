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Erman Kunter: Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum

Galatasaray Odeabank Bşantrenörü Erman Kunter, kötü bir takıma yenilmediklerini açıkladı.

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Galatasaray Odeabank, Eurocup ilk hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 86-69’luk skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Beklemediğimiz derecede kötü oynadık. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. Rakibimiz çok kolay bir takım değildi. Euroleague’den Wild Card bekliyorlardı. Çok kötü bir takıma karşı kaybetmedik. Üçüncü periyotta fena oynamadık. Ama çok fazla top kaybıyla disiplinimizi kaybettik. Bazı pozisyonlarda tamamen maçın kötü oynanmasından dolayı doğan moral bozukluğundan ötürü hatalar yaptık. Antrenmanlarla bu hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Fikstürümüz zor. Maçın birinci devresinde yediğimiz farkı bir türlü kapatamadık” diye konuştu.

Kunter, ayrıca Hopson’ı 3 faulü olduğunu düşündükleri için oyundan aldıklarını ancak devre arasında bunu fark ettiklerini bunun da tempolarını düşmesinde etkili olduğunu söyledi.

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