Erol Bulut, Beşiktaş maçından umutlu

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, sakatlıklar ilgili, "Bizim açımızdan iyi oldu. Neden iyi oldu? Sakat olan birkaç futbolcumuz vardı. Onlar aramıza katıldı. Sevindirici tarafı o bizim için. Dün itibarıyla Donald olsun, Murat olsun ve yeni gelen arkadaşımız Sulley olsun onların aramıza katılıp birlikte çalışma imkanı bulduk ve buluyoruz. O şekilde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.

Şu anda 1-2 sakat futbolcularının olduğunu kaydeden Bulut, "Maalesef yine Khalid'in milli takımda ufak bir sakatlığı oldu. Guilherme'nin antrenmanda dizi döndü. Dizinden hafif bir sakatlığı oldu. Onlar da tahmin ediyorum yarın bizimle antrenmanlara çıkacak. Bakacağız bizimle hafta sonu birlikte olabilecek mi" diye konuştu.

Bulut, geçen sene Fenerbahçe'ye karşı galibiyetlerinin olmadığını ancak bu sene bu durumu tersine çevirdiklerini ifade ederek, "Fenerbahçe'ye karşı galip gelebildik kendi evimizde. Bizim hedefimiz, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya Başakşehir, iyi futbol oynayıp istediğimiz futbolu sahaya sergilemek ve başarılı olmak, puanlar almak. Biz İstanbul'a gidiyoruz ama elimiz boş dönmeyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor maçındaki kötü oyunlarından ziyade, rakiplerinin fazla bir şey yapmadığını belirten Erol Bulut, şöyle dedi: "Biz onlara karşılık vermedik. İyi oynamamız gerekirken, topu tutmamız gerekirken topun peşinden maalesef fazla koştuk. İstediklerimizi sahaya sergileyemedik. Orada ben sinirlendim. Zaten tepkimi de futbolcularıma o şekilde gösterdim. Bunu bir kaza olarak görelim ama bundan sonraki maçlarımızda inşallah böyle bir şeyle yaşamayız. Çünkü her maça konsantre olmamız lazım. Her maçtan puan alabilmemiz lazım. Onun için savaşıyoruz zaten. 1 puan önemli, 3 puan zaten mükemmel olur ama her maçtan en az 1 puan almak için çıkıyoruz."

Güçlü bir ekibe karşı oynadıklarını, şampiyonluk yaşayan bir karşı oynadıklarını ifade eden Bulut, "Son 3 senede 2 şampiyonluk gören bir ekip. Kadrosu güçlü, tempoyu iyi ayarlayan ekip. Hücum anlamında etkili futbolcuları var ama aynı zamanda da defansta da zaafları var. Biz rakip hücum anlamında neler yapacaklarsa ona göre önlemimizi alacağız. Biz hücum anlamında rakibin eksik olan taraflarını iyi değerlendirip gol yollarında etkili olmaya çalışacağız" diye konuştu.