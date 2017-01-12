Ersan Gülüm, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak?

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde 7 milyon euro karşılığında Çin kulübü Hebei Fortuna'ya satılan Ersan Gülüm Beşiktaş'a geri döndü.

Çin'de kendisinden beklenen performansı gösteremeyen ve bazı maçlarda yaptığı skandal hatalarla göze batan milli futbolcu hemen hemen bir sezon sonra yeniden siyah beyazlı ekibe geri dönerken, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti de belli oldu. Bonservisi elinde olan Ersan'ın, siyah beyazlı kulüpten yıllık 1,5 milyon euro alacağı öğrenilirken maç başı ücretin ise 30 bin euro olacağı belirtildi.

Hebei Fortuna formasıyla 24 maça çıkan Ersan Gülüm 2 gol atmıştı.

AKŞAM