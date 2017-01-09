Ersan Gülüm: Beşiktaş'a geri dönebilirim
Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başladı. NTV Spor'a konuşan Ersan, Beşiktaş'a dönmek istediğini söyledi.
Siyah-beyazlılar, Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için temaslara başladı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, transferin kısa süre içinde tamamlanması sürpriz olamayacak.
ERSAN: "YENİDEN KULÜBÜMDE OYNAMAK İSTERİM"
Konu ile ilgili NTV Spor'a konuşan Ersan, görüşmeleri doğrularken henüz net bir durum olmadığını söyledi. Beşiktaş'ta yeniden oynamak istedeğini vurgulayan milli futbolcu, "Beşiktaş'tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a dönebilirim." şeklinde konuştu.
2016 Ocak ayınca 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan, son 1 yılda çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.
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