Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersan İlyasova'dan 10 sayı 6 ribaund

NBA'de Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks, Charlotte Hornets'i 103-76 yendi. Milli basketbolcumuz 10 sayı 6 ribaundla oynadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'de Atlanta Hawks, Charlotte Hornets'i 103-76 yenerken, Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribaund kaydetti. Gecenin performansına ise 22 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Ty Lawson imza attı.

NBA'de heyecan 5 maçla devam etti. Atlanta Hawks, Charlotte Hornets'i 103-76 yendi. Hawks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Charlotte Hornets'te ise Jeremy Lamb 21 sayı buldu.

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minesota Timberwolves'u 100-98 mağlup etti. Thunder'da Westbrook oynamazken, Victor Oladipo 20 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydetti. Timberwolves'ta ise Karl Anthony Towns 26 sayı, 12 ribaund ile double-double yaparak öne çıktı.

Denver Nuggets deplasmanda Dallas Mavericks'i 109-91 yendi. Nuggets'ta Gary Harris 20 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle oynadı. Mavericks'te ise Alman yıldız Dirk Nowitzki 21 sayı, 8 ribaund üretti.

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 108-96 mağlup etti. Lakers'ta Metta World Peace 18 sayı ve 4 asistle oynadı. Pelicans'ta ise Cheick Diallo 19 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Sacramento Kings, Phoenix Suns'ı 129-104 yendi. Kings'te Buddh Hield 30 sayı ve 6 ribaund kaydetti. Ty Lawson 22 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı ve gecenin en iyi performansına imza attı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA