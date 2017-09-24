Ersun Yanal İrem Ağan'la evlendi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan eski CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İren Ağan (29) ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, aylar önce Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlanmıştı.

MUTLU SON AMA...

Önceki akşam Alanyaspor’a 4-3 mağlup olan Fırtına’da teknik direktör Ersun Yanal, 6 ay önce nişanlandığı İrem Ağan ile sade bir törenle dün akşam dünyaevine girdi.

Trabzonspor’un şu anki durumundan dolayı keyfi kaçan tecrübeli teknik adamın, nikahı evde gerçekleşirken, aileler arasında olması da dikkatlerden kaçmadı.