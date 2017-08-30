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Ersun Yanal, Luis Nani'yi istemedi

Ersun Yanal, Nani'yi istemedi! Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, menajerler eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavililere önerdi.

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Yönetim bu teklife sıcak bakmamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'a fikri soruldu. Yanal da Nani'yi istemeyince görüşmeler başlamadan bitti.

Buna rağmen Nani isminin birçok yerde Trabzon ile anılması yönetimi rahatsız ediyor.

MARCELINO'DAN LUIS NANI İÇİN AÇIKLAMA

Marcelino Garcia Toral, Valencia'nın transferde çok yavaş hareket ettiğine dikkat çekerken ''Nani'nin ayrılacağı dedikodularını ben de görüyorum. Neler olacak göreceğiz. Önceliklerimiz başka. Transferde çok geç kaldık. Gelecek oyunculara göre gidecek oyunculara da bakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

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