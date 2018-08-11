Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a yanıt

Trabzonspor ile aldığı tazminat konusunda sorun yaşayan ve yargı sonucunda 10 milyon 569 bin 597 TL alan teknik direktör Ersun Yanal, bordo mavili kulübün açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi.

Ersun Yanal açıklamasında, "28 yıllık kariyerimde şimdiye kadar hiç Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)'na başvurmadım, hatta hakedişlerimden bile fedakarlık ettim. Trabzonspor ile yaşanan bu sürecin çözümlenebilmesi için de tüm çabamı ve iyi niyetimi sergiledim." dedi.

İşte Ersun Yanal'ın açıklaması: