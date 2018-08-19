Erzurumspor Beşiktaş maç özeti golleri önemli anları Erzurum BJK özeti 3-1

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Erzurumspor Beşiktaş maç özeti futbol severler tarafından araştırılıyor. Erzurum BJK özet dakikalarında 4 gol sesi çıktı. B.B Erzurumspor Beşiktaş maç özetinde Erzurumspor ilk yarıda bulduğu golle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve Beşiktaş hanesine 3 puan yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

14.dakikada Gökhan Gönül'ün orta alanda kaptırdığı top sonrası Emrah ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı, savunmadan dönen topu orta alandan Hakan kaleye yolladı Tolga son anda kornere çeldi.

16’da Erzurumspor'un Emrah'la sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden Scuk ayağının içiyle vuruşunu yaptı, defansa da çarpan top köşeden ağlara gitti: 1-0

31.dakikada Golün sahibi Scuk, rakip yarı alanın ortalarından inanılmaz bir şut çıkardı. Tolga'nın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına geri döndü.

33.dakikada Sağ kanatta nefis bir hareketle rakibinden sıyrılıp ceza alanına giren Özer, karşı karşıya pozisyonda topu geriden gelen Taylan'a doğru çıkardı. Ters kademeye giren Gökhan Gönül, son anda müdahale ederek topu kalecisine kazandırdı.

34’te Erzurumspor atağında Emrah Başsan ceza alanı sol çaprazından çok sert vurdu, Tolga'nın güçlükle çeldiği top Taylan'ın önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan Taylan ise çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

45+2’de Defans arkasına gönderilen uzun topta Vida ve Adriano'nun arasından topu alan Munsy ceza alanı sağ çaprazından sert bir vuruş yaptı, top ters taraftan auta çıktı.

48.dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Babel'in sol kanattan içeri çevirdiği topa Negredo direk dibinde vurdu, Hakan açıyı iyi kapatarak gol şansı vermedi.

53.dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu ve topu ters köşeden ağlara yolladı: 1-1

63.dakikada Erzurumspor'un sol taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Emrah Başsan doğrudan kaleyi denedi, top üst ağlarda kaldı.

76.dakikada Sağ kanattan ceza alanına sokulan Quaresma'nın yerden pasına ön direkte topuğuyla nefis dokunan Negredo topu ağlara yolladı: 1-2

84.dakikada Tolgay'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, kalesini terk eden Hakan'ı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Quaresma top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı, penaltıdan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 1-3