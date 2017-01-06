Daniel Opare, Lens'e transfer oldu

Beşiktaş’a 2014-2015 sezonu devre arasında Porto’dan kiralık olarak transfer olan Daniel Opare, Siyah-Beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra kariyerine Bundesliga ekiplerinden Ausburg’ta devam ediyordu.

Ausburg’dan yapılan açıklamada, Daniel Opere’nin Fransa 2. lig ekiplerinden Lens’e transfer olduğu belirtildi.

Fransa 2. liginde zirve mücadelesi veren ve 3. sırada olan Lens’te sezon sona kadar forma giyecek olan Ganalı sağ bekin transferindeki en büyük etkenin Paris’te yaşayan ailesinin olduğu öğrenildi.