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Fabio Bilica sahalara geri döndü

Son olarak Elazığspor forması giyen ve 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan 37 yaşındaki Bilica, Paraibano liginden Auto Esporte ile sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fabio Bilica'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak Elazığspor forması giyen ve ardından 1.5 yıl kadar sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Auto Esporte ile sözleşme imzaladı.
 
Son dönemlerde adı yeşil sahalardan çok karakollar ve mahkeme salonlarıyla anılan oyuncuya tecavüz suçlaması getirilmişti. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da eski eşine nafakasını ödemediği için gözaltına alınmıştı.
 
'Döndüğüm için mutluyum'
 
Ocak ayında başlayacak Paraibano Ligi'nde Auto Esporte'nin kırmızı-beyazlı formasıyla mücadele edecek 37 yaşındaki savunma oyuncusu, "Avrupa'da çok uzun zaman geçirdim. Yıllar sonra tekrar ülkeme döndüm. Paraibano Ligi'nde oynayacağım için çok mutluyum. Takımıma tecrübemle hem saha içinde hem de saha dışında yardım edeceğim" dedi. 
 
Türkiye'de üç takımda oynadı   
 
Türkiye'de üç yıl oynadığı sarı-lacivertli ekibin dışında Elazığ ve Sivasspor formaları da giyen Bilica, sert futbolu ile dikkat çekmişti. Palermo, Brescia gibi İtalyan ekiplerinin yanı sıra Köln forması da giymişti. Skorer

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