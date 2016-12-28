Eski hocasından 'geri dön' çağrısı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma için sürpriz Porto sözleri! Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden olan Ricardo Quaresma'nın 21 yaş altı milli takımında bir dönem teknik direktörlüğünü yapan Jose Romao, sürpriz bir açıklamada bulundu.

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Jose Romao, Ricardo Quaresma'nın Porto'ya dönmesinin iki taraf için de çok iyi olacağını dile getirdi.

62 yaşındaki Jose Romao, Quaresma'nın zaman zaman teknik adamlar tarafından anlaşılmadığını da dile getirirken ''Quaresma gençken bir öğrenme sürecindeydi ve zaman zaman teknik adamlar onu anlamıyordu. Onu sık sık bir taktiğe bağlı kalmaya esir ettiler ama o her zaman takım için ne yapması gerektiğini bilen biriydi. Ona gereken özgürlük verilmeliydi çünkü o harika bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

Romana röportajının sonunda Quaresma'nın Porto'ya dönme ihtimalinin sorulması üzerine ''Bu hem Quaresma hem de Porto için çok iyi olurdu'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü Quaresma'nın, sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.