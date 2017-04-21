Beşiktaş'ı penaltılarla eleyen Lyon, Ajax ile eşleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Lyon, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonrası Ajax-Olympique Lyon, Celta Vigo-Manchester United eşleşmeleri ortaya çıktı.
İşte eşleşmeler:
AJAX - OLYMPİQUE LYON
CELTA VİGO - MANCHESTER UNITED
Uefa Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Uefa Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
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