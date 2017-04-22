Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Talisca Brezilya basını tarafından yakından takip ediliyor

Gerek Süper Lig'de, gerekse Avrupa Ligi'nde oynadığı futbol ve attığı gollerle birçok kulübün dikkatini çeken Anderson Talisca, Brezilya medyası tarafından takip ediliyor.

  • Skorer
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’nde 120 dakika süren Olympique Lyon maçında 2 gol birden atan Anderson Talisca, ülkesinde de büyük beğeni topluyor.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 gole ulaşıp, kariyer rekoru kıran Talisca, sadece Avrupa’da değil Brezilya’da da izleniyor. 22 yaşında olan ve gelecek açısından büyük beklenti duyulan genç oyuncunun milli takım seviyesine ulaşması öne çıktı. ESPN’de de Talisca’nın performansına övgü yapılarak, “Brezilya Milli Takım potansiyeli yok mu sizce de?” denildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takım ve futbolcularının istatistiklerini toplayan ‘Selecao Stats’, O.Lyon maçı özelinde Talisca hakkında geniş kapsamlı bir analiz ortaya koydu.

22 yaşındaki oyuncu için yapılan yorumda; “Bu sezon tahmin edilemez ve durdurulamaz bir şekilde oynuyor. Beşiktaş için en belirleyici anlarda sahne alıyor. Talisca sürekli yükselişte bir oyuncu. 10 numara ve gizli 9 numara gibi oynuyor. Liverpool’lu Firmino’ya tarzı benziyor. Olympique Lyon maçında da şanssızdı. 2 gol attı, bir penaltı kaydetti. Ama yetmedi, zaten hayal kırıklığı yüzünden belli oldu” ifadeleri kullanıldı.

Messi’yi geçti

Anderson Talisca, bu sezon Avrupa kupalarında da etkili oldu. Brezilyalı futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu yaşarken, Beşiktaş’a Avrupa Ligi’nde 6 gollük (4 asist ve 2 gol) katkı verdi. Bu açıdan bakıldığında Talisca, turnuvanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı. OPTA’nın çıkardığı istatistiklerde de Talisca, Avrupa kupalarında çıktığı 9 maçta 38 şut çekerek en iyiler listesine girdi. Genç yıldız, Messi ve Paul Pogba’yı geçerken, Cristiano Ronaldo’nun arkasından geldi.

Haftanın en iyilerinde

Olympique Lyon maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Anderson Talisca, UEFA tarafından da ödüllendirildi. Brezilyalı futbolcu, UEFA’nın resmi sitesinde ‘Haftanın en iyi futbolcuları’ arasında gösterildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA