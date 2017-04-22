Talisca Brezilya basını tarafından yakından takip ediliyor
Gerek Süper Lig'de, gerekse Avrupa Ligi'nde oynadığı futbol ve attığı gollerle birçok kulübün dikkatini çeken Anderson Talisca, Brezilya medyası tarafından takip ediliyor.
- Skorer
Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi’nde 120 dakika süren Olympique Lyon maçında 2 gol birden atan Anderson Talisca, ülkesinde de büyük beğeni topluyor.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 gole ulaşıp, kariyer rekoru kıran Talisca, sadece Avrupa’da değil Brezilya’da da izleniyor. 22 yaşında olan ve gelecek açısından büyük beklenti duyulan genç oyuncunun milli takım seviyesine ulaşması öne çıktı. ESPN’de de Talisca’nın performansına övgü yapılarak, “Brezilya Milli Takım potansiyeli yok mu sizce de?” denildi.
Öte yandan Brezilya Milli Takım ve futbolcularının istatistiklerini toplayan ‘Selecao Stats’, O.Lyon maçı özelinde Talisca hakkında geniş kapsamlı bir analiz ortaya koydu.
22 yaşındaki oyuncu için yapılan yorumda; “Bu sezon tahmin edilemez ve durdurulamaz bir şekilde oynuyor. Beşiktaş için en belirleyici anlarda sahne alıyor. Talisca sürekli yükselişte bir oyuncu. 10 numara ve gizli 9 numara gibi oynuyor. Liverpool’lu Firmino’ya tarzı benziyor. Olympique Lyon maçında da şanssızdı. 2 gol attı, bir penaltı kaydetti. Ama yetmedi, zaten hayal kırıklığı yüzünden belli oldu” ifadeleri kullanıldı.
Messi’yi geçti
Anderson Talisca, bu sezon Avrupa kupalarında da etkili oldu. Brezilyalı futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu yaşarken, Beşiktaş’a Avrupa Ligi’nde 6 gollük (4 asist ve 2 gol) katkı verdi. Bu açıdan bakıldığında Talisca, turnuvanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı. OPTA’nın çıkardığı istatistiklerde de Talisca, Avrupa kupalarında çıktığı 9 maçta 38 şut çekerek en iyiler listesine girdi. Genç yıldız, Messi ve Paul Pogba’yı geçerken, Cristiano Ronaldo’nun arkasından geldi.
Haftanın en iyilerinde
Olympique Lyon maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Anderson Talisca, UEFA tarafından da ödüllendirildi. Brezilyalı futbolcu, UEFA’nın resmi sitesinde ‘Haftanın en iyi futbolcuları’ arasında gösterildi.
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