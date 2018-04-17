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Eto'o'nun gün yüzüne çıkan görüntüleri Antalyaspor camiasını kızdırdı

Antalyaspor - Konyaspor maçının devre arasında yaptığı hareketlerle Antalyalı taraftarların tepkisini toplayan Eto'o'dan açıklama bekleniyor...

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Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma geride kalırken, yankıları hala devam ediyor. 

Konyasporlu Samuel Eto’o’nun, Antalyasporlu eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiği iddiasıyla gerilen ortam, bu kez Kamerunlu yıldızın ortaya çıkan şok görüntüsüyle zirve yaptı. Devre arasında Antalyaspor’dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor’un yolunu tutması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto’o’nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı. 

Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında, Samuel Eto’o’nun devre arasında Kırmızı-Beyazlı taraftara karşı cinsel organını gösterdiği videonun paylaşılması Kırmızı-Beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili olarak Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e açıklamada bulunan Antalyaspor’un Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, ortaya koyulan hareketi sert sözlerle eleştirdi. Arıcı, Samuel Eto’o’nun hareketinin oldukça çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını ifade etti.

Samuel Eto’o’nun kendisini savunacağını ifade eden Arıcı, “Şortumu düzeltiyordum gibi sözler söylenebilir, ancak böyle bir durum olsa bile orada yapılacak bir davranış değil. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir davranış kabul edilemez” dedi. Görüntüleri ilk kez gördüğünü sözlerine ekleyen Arıcı, “Bu konuyu yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında masaya yatıracağız. Bu konunun peşini bırakmayız” ifadelerine yer verdi. 

Antalyaspor cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Kırmızı-Beyazlıların anonsçusu Onur Baki Vural’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da dikkat çekti. 

Vural, Samuel Eto’o’nun  kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu tribüne karşı yaptığı hareketle ilgili olarak, “Konyasporlu futbolcu Samuel Eto’o, bize cinsel organını gösterme tehdidinde bulundu” dedi.

Haklarını arayacaklarını ifade eden Vural, “ Yarın belgelerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada sahte dolar fırlatılması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarla zaman zaman tartışmaya giren Samuel Eto’o, tepkinin sınırlarını zorladı. 

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