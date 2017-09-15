Eurobasket 2017'de final belli oldu! Sırbistan-Slovenya

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile Rusya karşı karşıya geldi.

Rusya'yı 92-72 mağlup eden Sırbistan, finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta vites artıran Sırplar, devreye 48-34 önde girdi.

İkinci yarıda tekrardan oyuna ortak olan Rusya, son periyoda girerken farkı 9'a kadar indirdi. Maçın son bölümünde rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Sırbistan, sahadan 87-79 galip ayrılarak finale yükseldi ve Slovenya'nın rakibi oldu.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 33 sayıyla Rusya'dan Alexey Shved olurken, Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic 24 sayı üretti.

Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, 17 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Üçüncülük maçında ise aynı gün TSİ 17.00'de İspanya ile Rusya karşı karşıya gelecek.