EuroBasket2017'de yarı finaller belli oldu
Turnuvada çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.Yarı final karşılaşmaları yarın ve 15 Eylül Cuma günü oynanacak.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan İspanya, Slovenya, Rusya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.
Şampiyonada çeyrek finalde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Almanya-İspanya: 72-84
Slovenya-Letonya: 103-97
Yunanistan-Rusya: 69-74
İtalya-Sırbistan: 67-83
Yarı final eşleşmeleri
EuroBasket 2017'de yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Organizasyonda yarın ve 15 Eylül Cuma günü yapılacak yarı final karşılaşmaları şöyle:
Yarın: (14 Eylül Perşembe)
21.30 İspanya-Slovenya
15 Eylül Cuma
21.30 Rusya-Sırbistan
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