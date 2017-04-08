Avrupa basketbolunun zirvesi sayılan Euroleague organizasyonunda play-off heyecanı başlıyor. Euroleague play off eşleşmeleri belli oldu. 3 temsilcimizin ter dökeceği Euroleague play offlarında heyecan yüksek olacak. Son 8 takım arasına kalan Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka’nın rakipleri de belli oldu. İşte, Euroleague play off eşleşmeleri!

Euroleague'de son 8 eşleşmeleri şöyle;

Real Madrid - Darüşşafaka

Panathinaikos - Fenerbahçe

CSKA - Baskonia

Olimpiakos - Anadolu Efes

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ PANATHİNAİKOS

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta Fenerbahçe Panathinaikos Superfoods'la, Anadolu Efes ise Olympiakos'la eşleşti.

Normal sezonun son haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-79 yenilmesiyle, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralamaları kesinleşti.

Fenerbahçe, böylelikle normal sezonu 5. sırada bitirerek, play-off'ta 4. basamaktaki Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un rakibi oldu.

ANADOLU EFES’İN RAKİBİ DE YUNAN

THY Euroleague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'in Play-Off Çeyrek Final'deki rakibi de belli oldu. Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yenmesinin ardından, Baskonia'nın evinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olması ile birlikte Efes normal sezonu 6. sırada tamamlamayı garantiledi ve ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Saha avantajı Olympiakos'ta bulunurken, 3 maç kazanan İstanbul'da yapılacak Final-Four'a kalacak.

Anadolu Efes: 15 - Olympiakos: 18

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de rakibine mağlup oldu. İki takım arasında THY Euroleague'de oynanan 29 karşılaşmada Efes 14 galibiyet alırken, Olympiakos ise 15 kez parkeden galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta ise Efes 1, Yunan ekibi 3 galibiyet çıkardı.

Olympiakos, bu sezon evinde Galatasaray'a yenildi

Olympiakos, Türk takımları ile bu sezon Euroleague'de 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 kez parkeden galip ayrılırken, 4 kez de mağlup oldu. Anadolu Efes, Euroleague'de Play-Off Çeyrek Final'de rakip olduğu Olympiakos ile bu sezon Yunanistan'da oynadığı maçı 90-66 kaybederken, İstanbul'daki karşılaşmada ise 77-69 mağlup oldu. Yunan ekibi bu sezon Türk takımları ile evindeki oynadığı maçlarda sadece Galatasaray Odeabank'a mağlup oldu..