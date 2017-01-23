Ev sahibine büyük şok! Gruptan çıkamadı...
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Burkina Faso 3 puan alırken Kamerun-Gabon karşılaşmasından gol çıkmadı.
Afrika Uluslar KupasıA Grubu'nda 3. maçlar tamamlandı.
Gine Bissau ile Burkina Fabso'nun karşılaştığı mücadeleyi Burkina Faso 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Rudinilson Silva kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Burkina Faso, 57. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve kalan dakikalarda başka gol olmadı.
Gina Bissau'yu 2-0 mağlup eden Burkina Faso, 5 puanla gruptan lider olarak çıkmayı başardı.
Burkina Faso'da Kayserisporlu Alain Traore 67 dakika oyunda kaldı. Karabükspor'un yıldızı Abdou Razack Traore 90 dakika oynadı. Kayserispor'un diğer bir futbolcusu Bertrand Traore 78 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.
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