Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ev sahibine büyük şok! Gruptan çıkamadı...

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Burkina Faso 3 puan alırken Kamerun-Gabon karşılaşmasından gol çıkmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika Uluslar KupasıA Grubu'nda 3. maçlar tamamlandı.

Gine Bissau ile Burkina Fabso'nun karşılaştığı mücadeleyi Burkina Faso 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Rudinilson Silva kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Burkina Faso, 57. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Gina Bissau'yu 2-0 mağlup eden Burkina Faso, 5 puanla gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

Burkina Faso'da Kayserisporlu Alain Traore 67 dakika oyunda kaldı. Karabükspor'un yıldızı Abdou Razack Traore 90 dakika oynadı. Kayserispor'un diğer bir futbolcusu Bertrand Traore 78 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

5 yıldır karavanda yaşıyor

5 yıldır karavanda yaşıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA