Everton, Yeryy Mina'yı kadrosuna kattı

Barcelona Kulübü, Kolombiyalı savunma oyuncusu Yerry Mina'nın Everton'a transfer olduğunu açıkladı.

İspanyol ekip yaptığı açıklamada, "Yerry Mina, 30.25 milyon euro + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında Everton'a transfer oldu" denildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve uzun süre ilgilendiği Mina, önümüzdeki sezon milli futbolcu Cenk Tosun'un takımında forma giyecek.

Andre Gomes de Everton'da

Barcelona, Kulübü Andre Gomes'in 2 milyon 250 bin euro'luk kiralama ücreti ve oyuncunun yıllık ücretinin tamamının ödenmesi karşılığında bir yıllığına Everton'a kiralandığını duyurdu.

(DHA)