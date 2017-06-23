Fabio Coentrao'nun Sporting Lizbon'a transferi sağlık kontrollerine takıldı

Sporting Lizbon'un Fabio Coentrao transferinde son dakika sürprizi! Portekizli sol beki 1 yıllığına kiralamak için Real Madrid ile her konuda anlaşan Lizbon ekibi, Coentrao'nun sağlık testinden geçememesi ile sarsıldı.

Portekiz basınında çıkan habere göre Sporting Lizbon kulüp doktoru, yapılan testlerin ardından Sporting'i transferi yapmama konusunda uyardı.

SPORTING: ''UFAK DETAYLAR KALDI...''

Fabio Coentrao'nun sakatlığının devam ettiği belirtilirken, Portekiz takımının teknik direktörü Jorge Jesus'un bu transferi çok istediği ve başka bir sağlık konrolü yapılması istendiği iddia edildi.

Sporting Lizbon ise yaptığı açıklamada 29 yaşındaki sol bekin sağlığında bir problem olmadığını ve imzaların ufak detaylar sonrasında atılacağını belirtti. (Sporx)