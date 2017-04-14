Fabri'den harakiri!
Beşiktaş'ın bu sezon en önemli isimlerinden biri olan Fabri, Lyon maçında kendisinden beklenmeyen bir hata yaptı ve Beşiktaş'ın 2-1 geriye düşmesine neden oldu.
Lyon - Beşiktaş maçında işler tam temsilcimiz Beşiktaş'ın istediği gibi giderken, 2 dakika içinde yaşananlar ve kaleci Fabri'nin yaptığı hata şoke etti, Beşiktaş 1-0 öndeyken, bir anda 2-1 geriye düştü.
Öncelikle 84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi. Bu golün hemen sonrasında ise 85. dakikada Fabri geri pasta rakibini çalımlamak istedi ve büyük bir hata yaparak topu kaptırınca Morel topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, oldukça iyi oynadığı mücadelede 74 saniyede kalesinde gördüğü 2 golün ardından mücadelede yenik duruma düşmüş oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.