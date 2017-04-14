Fabri'den harakiri!

Lyon - Beşiktaş maçında işler tam temsilcimiz Beşiktaş'ın istediği gibi giderken, 2 dakika içinde yaşananlar ve kaleci Fabri'nin yaptığı hata şoke etti, Beşiktaş 1-0 öndeyken, bir anda 2-1 geriye düştü.

Öncelikle 84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi. Bu golün hemen sonrasında ise 85. dakikada Fabri geri pasta rakibini çalımlamak istedi ve büyük bir hata yaparak topu kaptırınca Morel topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş, oldukça iyi oynadığı mücadelede 74 saniyede kalesinde gördüğü 2 golün ardından mücadelede yenik duruma düşmüş oldu.