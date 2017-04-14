Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fabri'den harakiri!

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli isimlerinden biri olan Fabri, Lyon maçında kendisinden beklenmeyen bir hata yaptı ve Beşiktaş'ın 2-1 geriye düşmesine neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lyon - Beşiktaş maçında işler tam temsilcimiz Beşiktaş'ın istediği gibi giderken, 2 dakika içinde yaşananlar ve kaleci Fabri'nin yaptığı hata şoke etti, Beşiktaş 1-0 öndeyken, bir anda 2-1 geriye düştü.

Öncelikle 84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi. Bu golün hemen sonrasında ise 85. dakikada Fabri geri pasta rakibini çalımlamak istedi ve büyük bir hata yaparak topu kaptırınca Morel topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş, oldukça iyi oynadığı mücadelede 74 saniyede kalesinde gördüğü 2 golün ardından mücadelede yenik duruma düşmüş oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA