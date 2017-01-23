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Fabri'den penaltı açıklaması

Beşiktaş kalecisi Fabri, Aytemiz Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi. Fabri, penaltı pozisyonunu ve sonrasındaki itirazı hakkında da konuştu.

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Beşiktaş file bekçisi Fabri, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası kısa bir açıklama yaptı.
 
Fabri, 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından uzun süre itiraz ettiği penaltı pozisyonu hakkında da konuştu.
 
İşte Fabri'nin maç sonu yaptığı açıklamalar...
 
''Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti bugün hak ettik. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Bence değildi. İnsan böyle haksız kararlar sonrası tepki verebiliyor.''

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