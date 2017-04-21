Fabri'nin duygusal anları! 'Büyük oynadık...'

Beşiktaş-Olimpik Lyon maçının ardından Fabri, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

İşte Fabri'nin maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"Sadece en iyi şekilde işimi yapmayta çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oluyor. Skor olarak maçı kazandık aslında. Arkadaşlarım her şeyini koydu. 120 dakika çok büyük oynadık. Her şeyimizi verdik ama penaltılar maçın sonucuna karar verdi. Biz kaybettik."

"DOYA DOYA OYNADIK"

"Avrupa'da oynadığımız maçların tadını çıkardık. Doya doya oynadık. İyi performans gösterdik. Beşiktaş'a geldiğimde büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Avrupa için başarıya oynayan bir takımdı. Günün sonunda elimde kalan, bu güzel Beşiktaş ailesine girdim. Bu durumdan mutluyum.

Taraftara teşekkür etmek lazım. Her maçta geliyorlar, bizi destekliyorlar. Bize güç veriyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

"KALBİM BUNA MÜSAİT DEĞİLDİ"

"Deportivo'da penaltılarda 2. tura geçildiğinde bir penaltı atmıştım. Ama kalbim buna müsait değil, ben tutmayı tercih ederim.

Takım arkadaşlarım olmadan ben bir hiçim. Onların performansı, beni de ön plana çıkarıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geçen maçta büyük bir hata yaptım. Bu maçta arkadaşlarım %100'lerini verdiler. Kafamızı kaldırıp şampiyonluk yolunda devam edeceğiz"