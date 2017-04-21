Falcao durdurulamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u eleyip adını yarı finale yazdıran Monaco, tarihi bir sezon geçiriyor. Fransa temsilcisinde Radamel Falcao da golleriyle parlıyor.

Kolombiyalı forvet Avrupa kupalarındaki başarısını Dortmund önünde de sürdürdü. 3-1 kazandıkları maçta 31 yaşındaki forvet, attığı bir golle, 50. Avrupa maçında 45. golünü filelere bıraktı.Kırılması güç bir istatistiğin sahibi olan Falcao, 2009’dan bu yana UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteriyor. Porto, Atletico Madrid, Chelsea ve Monaco maçlarında Avrupa kupalarında yer alan tecrübeli yıldız, 45 golü buldu. Porto’da 24 maçta 22 gol, Atletico Madrid’de 18 maçta 15 gol ve Monaco’da 9 maçta 8 gol haneye yazıldı.

Arjantin dönemi

Güney Amerika döneminde de Arjantin’de River Plate ile 2007-09 arası 14 Libertadores Kupası maçına çıkan Radamel Falcao, 14 gol atmıştı. Toplamda büyük turnuvalarda 64 maçta 52 gol dikkat çekti.

Falcao her iki kıtada da tarihe geçti.

Monaco’nun sihri

Borussia Dortmund’u her iki maçta da 3 golle yenen Monaco, bu sezonki büyük başarısını sürdürdü. Özellikle gol yollarında çok etkili olan Fransa temsilcisi, 2016-17 sezonunda 60 resmi maça çıktı ve 135 gol attı. Monaco maç başına 2.25’lik bir gol ortalaması tutturdu. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, “Bizim doğamızda ve bu takımın yapısında gol atmak var. Bu takım gerçekten golcü ve başarılı bir takım” yorumunu yaptı.

Takımın sivrilen genç yıldızı Kylian Mbappe de “İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Takımdaki herkes sahada çok iyi bir iletişime sahip ve takım halinde maç yapmaktan keyif alıyoruz” dedi.