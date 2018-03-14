Faruk Süren: Arda Turan Galatasaray'a gelebilir

Galatasaray’a tarihinin en önemli başarılarını yaşatan efsane başkan Faruk Süren, Skorer’e özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli spor adamı, mayıs ayında yapılacak seçimden UEFA’da yaşanan finansal fair play sürecine; hafta sonu oynanacak dev derbiden, Arda Turan’ın Başakşehir’e transferine kadar birçok konuda sorularımıza içtenlikle cevap verdi. İşte Süren’in sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Galatasaray’a 4 yıl şampiyonluk, UEFA ve Süper Kupa kazandırarak altın yılları yaşatan başkansınız. Son dönemde şartlar değişti. Kulüp ekonomik olarak da zor günler geçiriyor. Galatasaray’ın mali yapısı ve kulübün içinde bulunduğu son durumu nasıl değerlendirirsiniz?

- G.Saray bugünkü hale gelmiş vaziyette. Eskiye dönüp ‘Bu bunu yaptı, şu şunu yaptı’ diyerek tartışmaya gerek yok. Zaten genel kurullarda, divan kurulunda bunlar tartışılıyor. Mesele biz bunu nasıl düzelteceğiz. Kimle, hangi yola gidecek G.Saray. Onu irdelememiz lazım. Mayıs'ta seçimimiz var. Mart'ta da kongremiz var. Bunlar ortaya dökülecek.

‘ÖZBEK YÖNETİMİ ANLAŞMAYA SADIK KALAMADI’

- Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Özbek yönetiminin UEFA’ya verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade etmişti. Hatta UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istediğini açıkladı. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Galatasaray’a UEFA’dan transfer yasağı cezası gelir mi?

- Özbek yönetiminin daha önce yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalamadığı ortada. Mustafa Cengiz de UEFA'ya gidip bir program sundu. Bir hikaye anlattılar. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani bir hedef ve vizyon ortaya koydular. Tanıtımı görmedim, ama öyle olduğunu düşünüyorum. UEFA da diyor ki "Hep söz veriyorsunuz sözlerinizi tutmuyorsunuz." UEFA, G.Saray'ın önemini gözardı etmez. G.Saray'ın kendi şampiyonalarında oynamasını ister. Çok taraftarı olan kulüpleri ister. Dolayısıyla ona göre bir yaptırım uygular. Belki ceza vermeyebilir. Ama bu verileri tartarak UEFA'nın ona göre yol bulacağını düşünüyorum. UEFA son derece ciddi, profesyonel bir kuruluş. Sonuçta milyarlarca euro yönetiyorlar. Bizden de aynı ciddiyeti bekliyorlar. Onların beklentilerine cevap vermemiz lazım. Şartlarına asgari sürede uyumumuzu isterler. Belki bir ihtar verirler. Belki bir ceza verirler, tecil ederler. Daha önce yapmışlardı. Böyle bir ara yol bulacaklarını ümit ederim.

‘ADNAN POLAT’A KARŞI DEĞİLİM’

- Mayıs ayındaki başkanlık seçiminde Adnan Polat'a destek vereceğiniz iddia ediliyor?

- Hayır, böyle bir şey yok. 2011'deki ibra olmama olayı o zamanki genel kurul hadisesidir. Adnan Polat bunu mahkemeye taşımıştır. Mahkeme bir karar vermiştir. Neticede bunun genel kurulda tartışılması lazım. Adnan Polat'ın ibrasızlığı ortadan kalkacaksa kalksın. Adnan Polat’a karşı değilim. O bir genel kurul kararıydı. Yargıya rağmen genel kurul kararlarıyla düzeltilebilir diye düşünüyorum. Veyahut tüzükte gereken değişiklik yapılır. Birtakım şeylerin yapılması lazım. Ama G.Saray toplumunun içerisinde tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

- Adnan Polat, "G.Saray'ın durumu kötü, kulüp 3-5 yıl sonra ya Katarlılar'a ya da Çinliler'e satılacak veya 80-100 milyon bütçeli orta ölçekte bir kulüp olacak"; Dursun Özbek ise "Florya'nın da satışı gerçekleştikten sonra kulübün borcu kalmayacak ve düzlüğe çıkacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Eski başkanlardan iki farklı görüş geldi. Nasıl değerlendirirsiniz bunu…

- Adnan Polat'ınki bir görüş. Algıya göre bir görüş belki. Özbek'in söyledikleri ise fazla iyimser ve uçuk. Öyle bir rakam yok. G.Saray'ın borçlarını kapatacak bir gelir gelme ihtimali çok zayıf. Zayıftan da öte. Borçlarını kapatmaz. Muhakkak ki oradan bir gelir gelecek. G.Saraylılar'ın böyle birbirlerine cevap verip atışacaklarına ayakları yere basan bir proje üretip ve plan belirleyip bunu uygulaması gerekir. Rakamlara samimi bir şekilde sahip olmak ve bilgi sahibi olmak lazım. Ve bilgi sahibi olduktan sonra da bir strateji belirlemek lazım. Bugün yarım bilgiyle, eksik bilgiyle birtakım yorumlar yapıyoruz. Gerçeği görmek gerekir. Doğru, somut ve rasyonel çözüm stratejileri tespit edilmeli.

‘ARDA G.SARAY’A GELEBİLİR’

- “Arda’nın Galatasaray’a gelmesini isterdim” şeklinde bir açıklamanız vardı. Devamındaki süreçte Arda Galatasaray’dan talep gelmeyince Başakşehir’e gitti. Onun geleceğini nasıl görüyorsunuz, geri döner mi?

- Futbol oynamak için Atletico Madrid’e oradan da Barcelona'ya gitti. Oynatmadılar. Neticede futbol oynaması lazım. Antrenmana çıkarak olmaz. İyi bir tercih yapmıştır. Başakşehir'de futbol oynaması doğru onun açısından. G.Saray'a gelebilir. Arda çok iyi bir futbolcu. Kendine bakması lazım. Konsantrasyonunu futbola verirse son derece faydalı olabilir. Arda G.Saray’a gelebilir.

- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde bir gerilim var. Hem başkanlar hem teknik direktörler kanadında… Galatasaray ise daha sakin bir görüntüde. Nasıl değerlendirirsiniz?

- G.Saray böyle polemiklere girmez. 3 İstanbul takımının arasında rekabet var. Sahadaki rekabeti, tribünde polemiğe dökmemek lazım.

‘FATİH TERİM’E GÜVENİYORUM’

- Futbola dönecek olursak… Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için öngörünüz nedir? Galatasaray’ın 1999’dan bu yana Kadıköy galibiyeti yok. Bu sene ‘o sene’ olabilir mi?

- Yenemiyor diyorsunuz. Sanki hep yeniliyormuş gibi. Psikolojik aksaklık olabilir. F.Bahçe'nin G.Saray maçına daha konsantre, daha odaklanmış bir şekilde çıkması olabilir. Ben bunu fazla büyütmüyorum. Bazen berabere de bitiriyor. Neticede en çok şampiyonluk G.Saray'da. G.Saray'ın şampiyonluğu, F.Bahçe'yi sahasında yenmekle ölçülmüyor ki. G.Saray isterse 10 sene daha Kadıköy'de yenemesin. Ama her sene şampiyon olsun. Ben razıyım. Onlar da zannediyorum "Biz şampiyon olmayalım da G.Saray'ı yenelim. Bu bize kafi" diyor. Böyle gidiyor işte. Böyle bir diyalog kurduk. Bu kadar abartılacak bir konu olmadığını düşünüyorum.

‘BU DERBİLER HAKEME ÇOK BAĞLI'

Bu derbiler hakeme çok bağlı. Maçı görüp oynatan hakemdir. Başka liglerde maçların hangi tempoyla gittiğini görüyoruz. Hakemin tutumu, onun oyuna bakışı, oyuncuların niyetini algılaması önemli. Bunları iyi ölçebilen hakem oyunun temposunu kontrol edebilir. Seyirciden etkilenir mi etkilenmez mi, onu bilemem. F.Bahçe teknik heyeti için "Tamam mı devam mı" gibi bir durum var. 6 puan fark var. G.Saray yenerse 9 puan olacak. Fatih hocaya güveniyorum. F.Bahçe beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Akhisar maçında olduğu gibi. G.Saray da bunu yapabilecek güçte. G.Saray’ın savunma koordinasyonunu iyi sağlaması lazım. Çünkü F.Bahçe'nin iyi vurucu güçleri var.