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Fatih Terim Bucaspor maçı öncesi 6 yıldızı kadroya almadı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu, Bucaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosuna almadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce de sinyalini verdiği kupa rotasyonu için son kararını verdi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ve Fernando'yu almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta Fatih Terim'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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