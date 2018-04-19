Fatih Terim Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisar'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında hakeme söylediği sözler yüzünden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar'a yenilerek elendiği maç sonunda Fatih Terim'in koridorda hakeme tepkisi sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.