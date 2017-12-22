Fatih Terim: De Jong'u geri çağırdım Carole'ün durumunu araştırdım

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam için başkan Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreni Türk Telekom Stadı'nda düzenlendi.

Galatasaray'ın başına geçme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Terim, rakiplerin son durumu, transfer ve Arda Turan'la ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Florya'da birtakım değişiklikler yapacağının sinyalini de veren tecrübeli teknik adam hedeflerini şampiyon olduğunu da belirtti.

Fatih Terim'in sözleri ise şöyle;

Sayın başkanımız güzel ifade etti. Ben de birkaç ekleme yapayım. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, arkasından Mayıs'a kadar olmasını istedik aramızda böyle bir şey geçti. 2 şey konuştuk. Bir tanesi ekonomi diğeri de süre. Sayın başkanla sürenin önce 20 Ocak'a kadar sonrasında Mayıs'a kadar olması konusunda istişare ettik. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor.

Takım taraftar bütünleşelim

Galatasaray'ın size ihtiyacı var denildiğinde buradayım. O yüzden sayın başkana beni bu çatı altında buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. İlkleri başarmış camianın yeni ilkleri başarması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki başarılarımızdan fazlasını yapma adına buradayız. Başkan, yönetim, ben ve tüm çalışanlar, muhteşem Galatasaray taraftarının takımıyla olan bütünleşmesini ortaya koymak için buradayız.

Göztepe maçı vurgusu

Dünyanın en büyük taraftarlarından biri olan bu taraftarla birlikte başarıların yenilerini sürdürmek istiyoruz. İki gün sonra sevdiğim renktaşım olan Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camia. Bugün de ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız.

Tudor'a teşekkür

Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş, Tudor'a yaptığı hizmetler için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Galatasaray'ın kapısının içinden girdiğim gibi nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davrandım. O nezaket içinde, ne zaman isterseniz dedim. İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Olayın kritikliği hepinizin malumu. Memnun oldum.

"Sol bek transferi yapacağız, De Jong'u geri çağırdım"

19 kişilik bir kadroyuz. Eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok. Bunun için çalışmaları yapacağız. Olan da ameliyat oldu. Hiç sağ ayaklı oyuncuyu sol beke koymadım ama ilk defa bunu yapacağız sanırım. Ayın 21'ine kadar hazırlık, fizik, teknik olarak oyun fesefesini de oturtacağız. Hakan Balta olsaydı sol bek oynayacaktı. Genç takıma gönderilip listede olmadığı için oynatamıyoruz. Ayrıca De Jong'u da çağırdım.

Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim. UltrAslan'ın yaptığı çok hoş bir davranıştı. İsminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati lazım.

'En son antrenmanda kalmıştık!'

Bana nerede kalmıştık deseniz ben antrenmanda kalmıştık derim. Ben en son orada kalmıştı. Galatasaray'ın Avrupa'da kalması lazım. İyi kadronun olduğunu düşünüyorum ama bazı yerlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Futbol pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın sonucu almazsanız işe yaramaz. Scout arkadaşlarımız çalışmış. Listeleri var. Bunu hep beraber oturup düşüneceğiz. Özellikle sol beke takviye yapamazsak -Carole bizim oyuncumuz- bir liste hazırlayacağız. Gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın anlayışı her maçta üstünlük kurmak, oyunun kontrolünü ele almak olacak. Derbi herkesin çok beklediği maçlar. Bazen olmayabiliyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek çok önemli.Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Bu camianın parçası olmaktan gururluyum. Kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası. Geçmişteki başarıların üzerine çıkan bir performans göstermek istiyoruz.

Yardımcısı kim olacak?

3-4 gündür altyapı sorumlumuz bizimleydi. Onun bizimle olmasını istedim. Devre arası başlamadan yardımcıları paylaşırız bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur. Yolumuz kesişmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmak istiyoruz. Yerli olur yabancı olur böyle bir düşüncem var. Sayın başkan ile düşüncemi paylaşacağım.

Tweet fikri kızlarımın

Buse ile Merve'nin fikriydi bu. Böyle bir şey olursa böyle duyuralım dediler. Sayın başkanım KAP'a bildirirken rica ettim. 10 dakika varsa 'Nerede kalmıştık' şeklinde koymak istiyorum tweete dedim. Hacklenme gibi bir şey yok (gülerek) Söz vermiştim. Hepsi bu.

Gel diyorlar geliyoruz, git diyorlar gidiyoruz

Galatasaray benim için takımdan öte bir şey. Benden görev istediklerinde hiçbir zaman kaçmadım. Kariyerimi riske attım. Kariyerimi zaten Galatasaray'da yaptım. Öyle bir kaygım yok. Başkan da bana 'Hoca Galatasaray'ın size ihtiyacı var.' dediği anda onu bir takım olarak görmezsiniz. Devre arası geldim evet ama son maç da olur. Gel diyorlar geliyoruz, git diyorlar gidiyoruz.

'21 sene kalsam...'

Arsene Wenger'le göreve geldik. Ben 21 sene kalsam acaba ne olurdu, bunu da düşünmeden edemiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir önemli işler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapıyorlar. Benim dikkatimi çeken olay Anadolu takımlarının içeride dışarıda her şeyi yapacabilecek kapasitede olmaları. Akhisar'ı görüyoruz. Grubun içerisinde eksik olmayan Trabzonspor var. Rıza hocayla gayet iyi gitmeye başladı. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa heyecanın o kadar fazla olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Ligi yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda.

96'dan daha heyecanlıyım, Florya'ya elimiz değecek

İstikrar sahada da olmalı. Ben oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak ciddi işler yapan Galatasaray çıkaracağımızı düşünüyorum. 1996'dan daha heyecanlıyım. Umarım mutlu sona ulaşırız. Florya'yı hareketlendireceğiz ve değiştireceğiz. Herkes elinden geleni yapmış. Yeni Florya'ya başlayacağımız yer... Daha modern bir yapı istediğimizi söyledik. Futbol bir kulübün en önemli mekanizası.

Arda Turan sorusu

(Soru üzerine) Arda Turan, sayın başkan ve yönetimin konusu. Benim öyle bir konum yok.

Dursun Özbek'in açıklamaları:

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak isim Fatih Terim'dir

Olayı kelimelerle anlatmak mümkü değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'la beraber zirveye çıkıp Galatasaray'ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü. Bir sürü şey yazıp çizildi. Galatasaray'ın performans seviyesinden bu camiayı şampiyonluğa taşıyacak tek teknik adam Fatih Terim'dir. Telefon ettim kendisine ve buluşmak istedi.

Neler yaşandı, işte Özbek'in Terim'e teklifi

Sevgili hocam 'Emriniz olur, nerede isterseniz orada buluşalım' dedim. 'Derhal hazırım' dedi. Ne ücret dedim, '1974'te imza attım, o imza hala geçerli. Hiçbir zaman para konuşmadım. Galatasaray benim yuvam.' dedi.Bende Galatasaray'ın mali yapısı belli. Kendisine 1905 TL teklif ettim. O da mutlulukla karşıladı.

Mayıs'ı işaret etti

2018 senesinin mayıs ayı Galatasaray için çok önemli bir tarih. Genel Kurul lütfederse beni seçer, arkadaşımı seçer, hiç önemli değil. Benim derdim şu kritik periyodu sırt sırta vererek Galatasaray Sportif A.Ş.'yi götürelim. Koltuk sevdalısı birisi değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Kimse bunu farklılaştırmaya çalışmasın. Biz 2018 Mayıs'ındaki finansal duruma hedeflendik.

Özbek o anısını anlattı: Silivri'ye kadar gittim

Galatasaraylı olup da rahat maç izlemek diye bir şey yoktur. Ali Sami Yen'de bir Avrupa Kupası maçı. Rakip Frankurt. Maçı ne dinlemek ne duymak istiyorum. Allah'ım... İki saat geçsin. Sokağa çıkıyorum, o sesi duyuyorum, heyecanlanıyorum. Arabaya atlayayım da Silivri'ye gidip iki devreyi bitireyim. Camları kapadık, gol olduğunda da bayrak sallıyorlar. Maç bitmiştir herhalde dedim. Davul zurna ses geliyor. Kesin kazandık dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Göztepe'nin iyi bir kadrosu var. Rahat maç izleyeceğimi düşünmüyorum. Galalatasaray'da yönetim anlayışı vardır. Hocama tebliğ ettiğimiz operasyonel kısımlar belli. O manada sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Bizim konuşmamızda bir saniye dahi düşünmedi. Hiçbir sorusu olmadı. Bu cevabı her şeyi en güzel şekilde anlatıyor.