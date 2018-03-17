Fatih Terim: Kazanırsak Fenerbahçe'yi devre dışı bırakırız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü zorlu derbi öncesinde futbolcularına galibiyet için bir futbol aşılamaya çalıştı.

Tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi. Öğrencilerini bu karşılaşmaya hazırlamak için motivasyon becerisini konuşturan Terim, üç puanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet çok anlam ifade eder. Birincisi, galibiyet hasretine son veririz. İkincisi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize doğru gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.”

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Yenilmek bize sadece bir avantaj kaybettirir. Kazanmak ise çok şey kazandırır. Beraberlik belki işimize geliyor ama sizden kazanmaktan başka bir şeyi aklınıza getirmemenizi istiyorum. Çünkü biz daha iyi takımız. Stres de, baskı da rakibimizin üzerinde olacak” yorumunda bulundu.

(Skorer)