Fatih Terim'den Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a gönderme

Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, "Maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe de, biz de kazanabilirdik" diyerek, maçın dengede gittiğini ifade etti. Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman ise, faturayı hakem Bülent Yıldırım'a kesip, "Üç tane net penaltımız verilmedi. Hakemin kafasında bu maçı berabere bitirmek vardı, öyle de oldu" yorumunu yaptı.

Kocaman'ın bu sözlerinin ardından, başkan Aziz Yıldırım'ın, "Derbide üç penaltımızdan biri verilse maç kopacaktı" sözlerinin medyada yer alması, sarı kırmızılı camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konu ile ilgili en çarpıcı yorumlardan biri Fatih Terim'den geldi. Derbi sonrasındaki basın toplantısında, "Burada güzel unutulmazlarımız var" diyerek, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de lig şampiyonluğu kupası kaldırmalarına gönderme yapan Terim'in,

Fenerbahçe cephesinden gelen yorumları hatırlatan yakın dostlarına, "Biz başka karşılaşmayı mı seyrettik!" cevabını verdiği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü'nün yorumlarına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Değerlendiremediğimiz gol fırsatları var. Maicon'un frikiği direkten döndü. Feghouli, Gomis ve Tolga Ciğerci de çok önemli pozisyonlar buldu. Aynı şekilde Fenerbahçe de pozisyonlar buldu. Daha önce söylediğim gibi, maç iki tarafa gitti geldi. Biz de kazanabilirdik, onlar da. Ancak karşılaşma sonrasında çok farklı bir algı oluştu. Herhalde Kadıköy'de biz başka bir maç izledik!"

Fatih Terim, sözlerinin devamında, futbolcularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kazanma arzusuyla dolu bir takıma sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben takımımdan, oyuncularımın ortaya koyduğu karakter, inanç ve oyundan çok memnunum. Bugüne kadar güzel işler yaptık. Bundan sonra daha iyisini yapacağız inşallah" diye konuştu.

Öte yandan sarı kırmızılı takım. Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya, milli takım kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.

(Hürriyet)