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Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya özel telefon

A Milli Futbol Takımımızın İsveç karşısında 2-0'dan 3-2 kazandığı maçın da mimarı olan Emre Akbaba'ya bir tebrik de hocası Fatih Terim'den geldi.

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Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan ve eski kulübü Aytemiz Alanyaspor ağlarını 2 kez sarstıktan sonra A Milli Futbol Takımımızın İsveç karşısında 2-0'dan 3-2 kazandığı maçın da mimarı olan Emre Akbaba'ya bir tebrik de hocasından geldi.
 
Galatasaray'a transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen Emre Akbaba, dün sadece Galatasaraylıları değil tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanında oyuna sonradan giren, 88 ve 90+2'nci dakikalarda attığı golle ay-yıldızlıları 3-2'lik zafere taşıyan Emre Akbaba'ya bir tebrik de kulüp hocası Fatih Terim'den geldi.
 
Habertürk'ün haberine göre Milli Takım formasıyla İsveç’i deviren öğrencisi Emre Akbaba’nın performansını çok beğenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öğrencisini maç sonu arayarak özel olarak tebrik etti. Sonradan oyuna girmesine rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Emre’yi kutlayan İmparator’un, “Seni neden transfer ettiğimizi herkese göstermiş oldun. Bu performansınla Galatasaray’da da büyük işler başaracağına inancım tam... Aynen bu şekilde devam et” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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