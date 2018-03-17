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Fatih Terim'den öğrencilerine 3 maddelik derbi şifresi

Bu akşam Fenerbahçe karşısında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in 3 maddelik planı hazır.

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Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle ligde oynayacağı derbiye 6 puan önde giren Galatasaray'da tüm hesaplar Kadıköy'den eli boş dönülmemek üzerine kuruluyor. 

Buradan alınacak bir beraberliğin bile şampiyonluk yolunda kendileri için büyük avantaj sağlayacağını bilen teknik direktör Fatih Terim, buna rağmen hesaplarını ilk golü bulma ve galibiyet üzerine yapıyor. Kariyerinde defalarca bu tip maçlar görmüş olan deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine de zaferin şifrelerini verdi:

1- Orta sahada pres yaparak, rakibi kaleye yaklaştırmayın. Önde baskı Fenerbahçeli oyuncuları bireysel hatalara zorlayacaktır.

2- Rakip oyuncuların ve taraftarların sizi germesine izin vermeyin. Soğukkanlı olun, takımınızı eksik bırakmayın.

3- Rakibe boş alan yaratmayın. Duran toplara dikkat edin. Kornerlerde ve serbest atışlarda adamınızı kaçırmayın.

(HT)

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