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Fatih Terim'den Onyekuru'ya geçer not

Galatasaray'da Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın yerine forma giyen isimlerden Eren ve Onyekuru'ya geçer, Sinan Gümüş'e ise kırık not geldi.

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Galatasaray'da Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın yerine forma giyen isimlerden Eren ve Onyekuru'ya geçer, Sinan Gümüş'e ise kırık not geldi.
 
Özellikle Onyekuru, Ankaragücü deplasmanında gol atamasa da etkin görüntüsüyle beğeni topladı.
 
Teknik heyetin genç futbolcunun performansından memnun kaldığı belirtildi.
 
Terim'in Eren Derdiyok'u ise mücadelesi nedeniyle kutladığı belirtildi. Teknik kadronun, Sinan Gümüş'ün performansını ise iyi bulmadığı belirtildi. Sinan yakaladığı fırsatları değerlendirememişti. (Milliyet)

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