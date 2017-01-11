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Fatih Terim'den "süre hakemi" önerisi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçlarda 'süre hakemi' kullanımı ve hakemlere yönelik detaylı analiz yapacak departman kurulması teklifinde bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakem 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri'ne video konferans yoluyla katılan Terim, ilk yarıda oynanan maçlardan çeşitli görüntüler eşliğinde yeni önerilerini sundu.

Sunumunun ana amacının sahadaki oyun kalitesini ve süresini arttırmak olduğunu belirten Terim, oyun dışı sürenin içerisinde yer alan kriterlerin zaman kaybettirdiğini ve ilave süreyle yerine konulamadığını söyledi.

Fatih Terim, bu büyük sıkıntıyı kısa vadede çözmenin en akılcı yolunun maçlarda görevlendirilecek süre hakeminden geçtiğini ifade etti.

Süre hakeminin, oyunun daha akıcı hale gelmesinde kritik rol oynayacağını belirten Terim, böylece topun oyunda kalma süresinin artacağını ve ilk etapta Süper Lig'de başlayabilecek bu uygulamanın diğer Avrupa ülkelerine de örnek olabileceğini vurguladı.

Türkiye Futbol Direktörü Terim, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemler için teknoloji ve profesyonel yazılımlardan faydalanacak bir analiz departmanı kurmasının gerekliliğini anlattı.

Terim sunumunu, gündemde olan video yardımcı hakem sistemini desteklediğini belirterek tamamladı.

 

 

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