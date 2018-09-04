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Fatih Terim'den teşekkür mesajı: Çok şeyden vazgeçtim ama sizlerin varlığından asla

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doğum gününü kutlayan taraftarlara teşekkür etti.

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Tecrübeli teknik adam, doğum gününü kutlayan taraftarlar için Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "65 yıla acısıyla tatlısıyla pek çok şey sığdırdım. Pek çok şeyden vazgeçtim ama sizlerin varlığından asla. Bugün bana bir kez daha bir insanın hayatında kolay kolay yaşayamayacağı bir duyguyu yaşattınız. Tüm mesajlarınız için minnettarım. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, hep olun." ifadelerini kullandı.

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