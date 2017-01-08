F.Bahçe'de gizli operasyon! Bir Ukraynalı daha...
F.Bahçe'ye Karavayev'den sonra bir Ukraynalı daha. Mehmet Ekici’nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapma kararı alan Kanarya, Dinamo Kiev’in orta sahadaki jokeri Sydorchuk için çok gizli bir operasyon yürütüyor.
Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapacak. Üzerinde çalışma yapılan isim ise Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki yıldızı Sergiy Sydorchuk. Yönetim, operasyonu çok gizli bir şekilde yürütüyor. 16 kez Ukrayna Milli Takımı'nın forması giyen 1.89 boyundaki oyuncu tam bir joker. Orta sahada her bölgede oynayabilme özelliğine sahip olan futbolcuyu Dick Advocaat'ın çok istediği, Dinamo Kiev'le pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Sydorchuk'u tıpkı Karavayev gibi sezon sonuna kadar kiralamak istediği ancak Dinamo Kiev'in sıkı pazarlık yaptığı belirtildi. Takımının Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'ı 6-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Sergiy Sydorchuk, galibiyete 1 gol-1 asistlik katkıda bulunmuştu. Lens'in de eski takım arkadaşı olan yıldız futbolcunun 16 lig maçında ise 3 golü, 1 de asisti bulunuyor. Fenerbahçe'nin B planı da bulunduğu, Milan Rapaiç'in Hırvatistan'da bazı futbolcular için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fotomaç
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