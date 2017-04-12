Fenerbahçe Taison'u 4 milyon euro'ya bitirdi

Taison Freda transferinde önemli rakipleri bulunan Fenerbahçe'nin ciddi bir kozu var. Sarı lacivertliler, FFP nedeniyle yüksek bonservis ödeyemiyor ancak yıllık ücretle oyuncuyu ikna edebiliyor. Yazın sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak olan Taison için yapılacak maaş önerisi, sarı-lacivertlileri rakiplerine göre bir adım öne geçirebilir.

Sarı-lacivertlilerin, Taison'a yıllık 4 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu transferde en önemli sıkıntı ise oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 1 Ocak 2018'e kadar sözleşmesinin olması. Yönetim, Karavaev transferiyle sıcak ilişkiler kurulan Shakhtar Donetsk kulübüne cüzi bir bonservis ödemesiyle bu sorunu halledebileceğine inanıyor. Shakhtar'ın Taison Freda'yı 2 milyon euro karşılığı bırakacağı bildirildi.