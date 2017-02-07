Savcılık Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı
Fenerbahçe - Galatasaray THY Eurolegue maçından sonra sarı kırmızılı kulübe küfürlü tezahüratlarda bulunan Volkan Demirel için savcılık soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Spots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Hakaret içerikli tezahürat" başlıklı 14. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.
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