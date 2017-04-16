Fenerbahçe Gabigol için bir kez daha atağa geçti

Yeni sezonda orta sahasına ve forvet hattına güçlü takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe, 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa Almeida'yı renklerine katmak için bir deneme daha yaptı. Sezon başında yüksek bonservis bedeli nedeniyle elden kaçan ve Santos'tan 30 milyon euro bedelle İnter'e geçen Brezilyalı forvet, Çizme'de tutunamadı. Bunu fırsat bilen Kanarya, oyuncunun menajeri Wagner Ribeiro ile geçen ay temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, "Şu an durum karmaşık. Bekleyin" yanıtı veren Ribeiro ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. Cevap bu kez daha doyurucu oldu.

Ribeiro, "İnter, nisan sonunda Gabriel için bir karar verecek. Sanırım bir ayrılık görünüyor. Sizinle o zaman görüşelim. Şartlar oluşursa neden olmasın" dedi. İnter'in Gabigol'ü çok büyük ihtimalle kiraya vereceği öğrenilirken, bu durum oyuncunun F.Bahçe forması giymesi ihtimalini daha da güçlendiriyor. Brezilya basınına da ipuçları veren yapan menajer Ribeiro, "Gabriel, böyle devam ederse başka bir kulübe gidecek. Onunla İtalya dışından ilgilenen kulüpler var" ifadelerini kullandı. Sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayan Gabigol, İnter'de bu sezon sonradan oyuna girdiği 7 maçta sadece 88 dakika süre aldı.

52 GOL ATTI

Santos'ta 3 sezonda 138 resmi maça çıkarak 52 gol atan Gabigol, İnter'de kelimenin tam anlamıyla söndü. Brezilyalı yıldız, kendini yeniden ispatlamak için İtalya'dan ayrılmak istiyor. Tercihleri arasında Fenerbahçe güçlü bir seçenek olarak masada duruyor.