Adnan Januzaj Fenerbahçe'ye teklif edildi

Hem kaliteli hem de bonservis maliyeti fazla olmayan oyuncu peşinde olan Fenerbahçe'ye Manchester United'ın sezon başında Sunderland kulübüne kiraladığı Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj önerildi.

Önceki sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak İngiliz kulübünün satmadığı sol kanat oyuncusunu Manchester United önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmüyor. 2018 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu makul bir bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye kazandırılacak.

AYAKLARINA HAKİM SÜRATLİ BİR FUTBOLCU

22 yaşında olmasına rağmen önemli yıldızları barındıran Belçika Milli Takımı'nda 6 kez forma şansı bulan sol kanat oyuncusu, ayaklarına hakim, süratli bir futbolcu olarak biliniyor. Kanat oynamasına rağmen gol vuruşları da etkili olan Adnan Januzaj, henüz 18 yaşındayken İngiltere Premier Lig'de forma giyme başarısını göstermiş bir futbolcu. Adnan Januzaj'ın menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek transfere son şekli vermesi bekleniyor.

ADNAN JANUZAJ BELÇİKA'YI SEÇMİŞTİ

Türkiye'nin milli takımda oynaması için yaklaşık 3 sene önce teklifte bulunduğu Adnan Januzaj tercihini doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'dan yana kullanmıştı. Annesi Kosovalı olan Adnan Januzaj'ın dedesi Türk asıllı