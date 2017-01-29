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Federer'den 18. zafer!

Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Nadal'ı 3-2 mağlup eden Federer şampiyon oldu.

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Teniste sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta tek erkekler finali nefesleri kesti.

3 saati geçen mücadelede Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal'ı 5 sete giden maçta 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-2 yenerek şampiyon oldu.

35 yaşındaki Federer, Avustralya Açık'taki 5. şampiyonluğunu elde ederken, toplamda 18'inci Grand Slam zaferini kazandı.

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