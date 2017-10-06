Feghouli: Fenerbahçe'yi reddettim

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, özel bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılıların, 'takımı yenileme' politikası çerçevesinde, uzun uğraşlar sonucu renklerine kattığı Cezayirli yıldız, zorlu çocukluk günlerinden İspanya ve İngiltere'ye, oradan da İstanbul'a uzanan macerasına kadar her şeyi anlattı.

Futbola nasıl başladın?

"Çocukluğumdan beri futbola ,şığım. Binalar arasında futbol oynayarak geçti çocukluğum. Futbol coşkusu küçüklükten geliyordu. 12 yaşından beri futbol için pek çok fedak,rlıkta bulundum. O yaşlardayken antrenmanlara gidiyordum, otobüsle metroyla eve dönüyordum. O yaşta, çok da kolay değildi aslında bu tür seyahatler ama güzeldi. Ben sadece annemle büyüdüm. Annem, evlere temizliğe gidiyordu. Biz öyle zengin bir aile değildik ve zorluklar yaşadık."

Transferin neden uzun sürdü?

"İlk baştan beri, bir kulüp başkanının sizin için gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem başkanınhem Cenk'in (Ergün) söyledikleri beni etkiledi. Bu yeni proje beni etkiledi. Galatasaray'ın ismi zaten gelmem içinyeterliydi. Ben de gelmek istiyordum. Transfer sürecimde hiçbir sıkıntı olmadı ama biliyorsunuz transfer süreci bazen uzuyor. Kulüplerin konuşmaları, anlaşmaları ve birçok faktör girince, biraz zaman alıyor. Böyle zaman almasının sebebi bunlardı."

Teklif geldiğinde Bilic ile konuştun mu?

Bu durumu Bilic ile hiç konuşmadım.

Fenerbahçe'ye neden gitmedin?

"Valencia'daki kontratımın son yılında Fenerbahçe'den teklif aldım. Ama ben tercihimi Premier Lig'den yana kullandım. O yüzden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim. İngiltere, benim kariyerim için çok önemliydi. Fakat bazı şeyler istediğim gibi gitmedi. Daha sonra Galatasaray'ın teklifi geldi. Galatasaray, bebekliğimden beri bildiğim bir kulüp. Şöyle ki Paris'te çok Türk arkadaşım var. Onların devamlı anlattıkları ve konuştukları Galatasaray vardı. Galatasaray'ın, UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanması etkili oluyor. İnsan, bu tür başarılarla, zaferlerle büyüyünce ve bir zaman gelip böyle bir takımdan teklif gelince çok fazla düşünmeden kabul ettim."

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İnişler çıkışlar yaşadın. Sebebi nedir?

"Bir futbolcunun böyle şeyler yaşaması normal. İspanya'da çok önemli deneyimler yaşadım. Çok büyük bir ligde oynadım. La Liga dünyanın en iyisi. Sonra kariyerimde İngiltere'yi düşündüm ama orada istediğim şeyleri yapamadım. Hocam beni çok istiyordu ama istediğim kadar forma şansı bulamadım. Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bu tip şeyler üst üste gelince, bir de Galatasaray'dan teklif gelince yeni bir sayfa açmak istedim."

Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Derbi hakkında fikrin var mı?"Kesinlikle haberim var. Fantastik bir maç bizi bekliyor. Az süre kaldı. Ben de o karşılaşmada elimden geleni yapıptakımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek

DIŞARIDA ANLATILANLAR YALAN

Galatasaray'ı ne kadar tanıyordun, buraya geldikten sonra ne buldun?

"Buraya gelmeden önce, dışarıdan baktığınızda, televizyondan takip ettiğiniz kadarıyla Türkiye çok tehlikeli bir ülke,takımlar profesyonel değil. Hep konuşulan bunlar. Ama geldiğim ilk andan itibaren bunların ne kadar yalan, ne kadar içi boş söylentiler olduğunu gördüm. Galatasaray Kulübü'nün ne kadar profesyonel olduğunu, insanların ne kadar yardımsever olduğunu görüyorum. Buraya gelmesem ülkenin ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilemezdim."

"FRANSA'YI SEÇEMEZDİM ÇÜNKÜ CEZAYİRLİYİM"

Feghouli, kariyerinin başında Zinedine Zidane'a benzetiliyordu ama aynı kökleri paylaştığı idolünün aksine o,milli takım tercihini Fransa yerine, Cezayir'den yana kullandı. Bu konuda yıldız futbolcunun sözleri oldukça dikkat çekici:

"İkimiz çok farklı profilde oyuncularız. Ona benzetilmek bana çok gurur verir. Çünkü o, bizim için bir idol. Aslında Cezayir ve Fransa arasında bir seçim yapmak isterse her futbolcu Fransa'yı seçer. Ama Fransa'da benim çok fazla hoşuma gitmeyen şeyler, politik konular vardı. Bunların etkisi var. Ben, ilk baştan itibaren kalben kendimi Cezayirli olarak gördüğüm için bu kararı vermekte hiç zorluk yaşamadım."

"KİMSE DİNİMİ YADIRGAMIYOR"

Müslüman bir ülkede oynamak nasıl bir duygu?

"Benim için mükemmel bir duygu. Müslüman bir ülkedeyim. Dışarı çıksam beş dakika sonra camideyim. Yediğim her şey helal. Kimse dinimi yargılamıyor. Benim için mükemmel bir şey."

"BİZİ TAKİP EDERLER"

Şampiyonlukta Galatasaray'ı kim zorlar?

"Türkiye'ye geleli çok kısa bir süre oldu ve diğer takımlar hakkında pek fikrim yok. Görünen o ki Beşiktaş ve Fenerbahçe bizi takip edecektir."

"BENİ İYİ ANALİZ ETMELİLER"

Feghouli, kendisi hakkındaki bir şehir efsanesini de yalanladı. "Beni durdurabilmeleri için düşürmeleri gerekir" diye bir sözü olmadığını üzerine basa basa tekrarlayan Cezayirli, "Ben, mütevazı bir insanım, böyle bir şeyi asla söylemem" derken, "Peki durdurmak için ne yapmak lazım" sorusuna ise "İyi pozisyon alır ve analiz ederseniz beni belki durdurursunuz" yanıtını verdi.

"İYİ Kİ ONLARI DİNLEMEMİŞİM"

"Dursun Özbek ve Cenk Ergün'ün buraya gelmemde iknaları oldu. Karar verme aşamasındayken diğer insanlarıdinleseydim, yanlış kararlar vermiş olurdum. G.Saray'ı ilk günden beri istiyordum. Başkanın ve Cenk'in rolü büyük."