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Feghouli: Penaltı kararını görünce öfkelendim

Kardemir Karabükspor maçında 1 gol atıp 1 de asist yapan Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrası Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

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Kardemir Karabükspor maçında 1 gol atıp 1 de asist yapan Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrası Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Feghouli’nin maç sonu sözleri şöyleydi:

“Öncelikle çok mutluyum. Hem teknik heyete hem de sağlık heyetine teşekkür etmek istiyorum. Hafta boyunca benimle çok iyi ilgilendiler; ben de 90 dakika oynadım ve golümü attım.”

"Her maç bizim için final gibi"

“İyi bir takımız. İyi mücadele ettik. Gol atmak için de çok mücadele etmek gerekiyordu ve biz bunu yaptık. Oyuna sonradan girenler de bu mücadeleyi gösterdi. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her maç bizim için final gibi oluyor ve her maça dikkatle hazırlanıyoruz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek.”

"Penaltıyı görünce öfkelendim"

Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Feghouli, “Sahadayken herkes hata yapabilir; hakemler de oyuncular gibi hata yapabilir. Penaltıyı görünce öfkelendim. Fakat penaltıdan sonra ruh halimize dikkat edilmeli. 2-2 olunca da aynı oyunumuzu oynamaya devam ettik. Son dakikalarda beraberlik olsa dahi bu oyunumuzu devam ettireceğiz” dedi.

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