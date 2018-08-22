Feghouli yıllık ücretinde indirime gitmedi görüşmeler tıkandı

MALİ sıkıntılarla boğuşan Galatasaray’da Feghouli’ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip olmuştu. Önce oyuncuyu ikna etmek isteyen Al Hilal, 28 yaşındaki oyuncunun yıllık 5.5 milyon euroluk ücret isteğini fazla buldu. Feghouli ise bu rakamdan kesinlikle aşağı düşmeyeceğini söyledi. Sarı-Kırmızılı takımdan senede 3 milyon 850 bin euro net kazanan yıldız futbolcunun birçok da bonusu var. Bu yüzden 5.5’un altına düşmedi.

DEPLASMANDA COŞTU

Öte yandan Terim’in daha çok oyunun içinde olmasını istediği Feghouli geçen sezon deplasmanda skora katkı yapmasıyla dikkat çekmişti. Cezayirli, geçen sezon 6 asistle, dış sahada en çok asist yapan futbolcu olmuştu.

(AKSAM)